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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стрельба на автостоянке в Одессе: суд начал рассмотрение ходатайств

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Суд Одессы начал рассмотрение дела о стрельбе на автостоянке. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Киевского районного суда г. Одесса.

Стрельба на автостоянке в Одессе: суд начал рассмотрение ходатайств

"Рассмотрение об избрании меры пресечения в отношении 13 подозреваемых в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины) будут рассматривать следственные судьи Иванчук В.Н. и М.М. Тонконоженко", - говорится в сообщении.

Напомним, происшествие имело место 17 апреля 2018 года около 18 часов на территории автостоянки "ОО Защита Одесса", расположенной по ул. Люстдорфская дорога в г. Одессе. На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из травматического оружия. Во время указанных событий ранения получили трое мужчин. Все они госпитализированы. По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны 13 человек.

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