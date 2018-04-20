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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20777 перегляди

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Стрілянина на автостоянці в Одесі: суд почав розгляд клопотань

Київ • УНН

 • 8113 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Суд Одеси розпочав розгляд справи щодо стрілянини на автостоянці. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Київського районного суду м. Одеса.

Стрілянина на автостоянці в Одесі: суд почав розгляд клопотань

"Розгляд про обрання запобіжного заходу відносно 13 підозрюваних у вчиненні хуліганства із застосування вогнепальної зброї (ч.4 ст.296 КК України) розглядатимуть слідчі судді Іванчук В.М. та М.М. Тонконоженко", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, подія мала місце 17 квітня 2018 року. Близько 18 години на території автостоянки "ГО Захист Одеса", яка розташована по вул. Люстдорфська дорога в м. Одесі. На місці події правоохоронці виявили групу осіб в балаклавах та бронежилетах, які бігали по даху парковки та стріляли з травматичної зброї. Під час вказаних подій поранення отримали троє чоловіків. Усі вони госпіталізовані. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу затримано 13 осіб.

Українські Національні Новини

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