Стрелок из Питтсбурга перед нападением в синагоге делал антисемитские заявления
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Мужчина, которого обвинили в убийстве 11 человек в синагоге американского Питтсбурга, перед нападением делал экстремистские антисемитские заявления. Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщил прокурор Западного округа штата Пенсильвания Скотт Брейди во время пресс-конференции, со ссылкой на DW передает УНН.
"Во время рокового нападения на людей в синагоге он делал заявления о геноциде и желание убить евреев", - сказал Брейди.
Прокурор округа также сообщил, что сейчас у правоохранителей нет указаний на то, что подозреваемый действовал не один.
Уже удалось идентифицировать всех жертв нападающего. Преимущественно это - летние верующие, возраст жертв - от 54 до 97 лет. Двое из шести раненых находятся в критическом состоянии.
Напомним, нападение произошло в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") в Питтсбурге, когда по еврейскому календарю наступает шаббат - суббота, которая по традиции должна быть днем отдыха и покоя, 46-летний Роберт Боуэрс застрелил 11 человек и ранил еще шестерых, включая четырех полицейских.
Позже стало известно, что Министерство юстиции США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорен к смертной казни.
Стрелку, который убил 11 человек в американском Питтсбурге в американском штате Пенсильвания, предъявлено обвинение из 29 пунктов.