Стрілок із Піттсбурга перед нападом у синагозі робив антисемітські заяви
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Чоловік, якого звинуватили у вбивстві 11 людей у синагозі американського Піттсбурга, перед нападом робив екстремістські антисемітські заяви. Про це у неділю, 28 жовтня, повідомив прокурор Західного округу штату Пенсильванія Скотт Брейді під час прес-конференції, з посиланням на DW передає УНН.
"Під час фатального нападу на людей в синагозі він робив заяви щодо геноциду і бажання вбити євреїв", - сказав Брейді.
Прокурор округу також повідомив, що наразі в правоохоронців немає вказівок на те, що підозрюваний діяв не сам.
Уже вдалося ідентифікувати всіх жертв нападника. Переважно це - літні віряни, вік жертв - від 54 до 97 років. Двоє з шести поранених перебувають у критичному стані.
Нагадаємо, напад стався в синагозі Tree of Life (“Древо життя”) в Піттсбурзі, коли за єврейським календарем настає шаббат — субота, яка за традицією повинна бути днем відпочинку і спокою, 46-річний Роберт Боуерс застрелив 11 осіб і поранив ще шістьох, включаючи чотирьох поліцейських.
Пізніше стало відомо, що Міністерство юстиції США висуне проти підозрюваного в стрілянині в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсильванія) звинувачення в злочинах на ґрунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими він може бути засуджений до смертної кари.
Стрілку, який вбив 11 людей в американському Піттсбургу в американському штаті Пенсильванія, висунуті звинувачення з 29 пунктів.