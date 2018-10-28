Стрілок із Піттсбурга перед нападом у синагозі робив антисемітські заяви

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Чоловік, якого звинуватили у вбивстві 11 людей у синагозі американського Піттсбурга, перед нападом робив екстремістські антисемітські заяви. Про це у неділю, 28 жовтня, повідомив прокурор Західного округу штату Пенсильванія Скотт Брейді під час прес-конференції, з посиланням на DW передає УНН.