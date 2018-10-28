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Стрілок із Піттсбурга перед нападом у синагозі робив антисемітські заяви

Стрілок із Піттсбурга перед нападом у синагозі робив антисемітські заяви

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Чоловік, якого звинуватили у вбивстві 11 людей у синагозі американського Піттсбурга, перед нападом робив екстремістські антисемітські заяви. Про це у неділю, 28 жовтня, повідомив прокурор Західного округу штату Пенсильванія Скотт Брейді під час прес-конференції, з посиланням на DW передає УНН.

"Під час фатального нападу на людей в синагозі він робив заяви щодо геноциду і бажання вбити євреїв", - сказав Брейді.

Прокурор округу також повідомив, що наразі в правоохоронців немає вказівок на те, що підозрюваний діяв не сам.

Уже вдалося ідентифікувати всіх жертв нападника. Переважно це - літні віряни, вік жертв - від 54 до 97 років. Двоє з шести поранених перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, напад стався в синагозі Tree of Life (“Древо життя”) в Піттсбурзі, коли за єврейським календарем настає шаббат — субота, яка за традицією повинна бути днем відпочинку і спокою, 46-річний Роберт Боуерс застрелив 11 осіб і поранив ще шістьох, включаючи чотирьох поліцейських.

Пізніше стало відомо, що Міністерство юстиції США висуне проти підозрюваного в стрілянині в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсильванія) звинувачення в злочинах на ґрунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими він може бути засуджений до смертної кари.

Стрілку, який вбив 11 людей в американському Піттсбургу в американському штаті Пенсильванія, висунуті звинувачення з 29 пунктів.

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