Стрелец пополнил копилку сборной Украины на Юношеских Олимпийских играх
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Ещё одну медаль в копилку сборной Украины на III летних Юношеских Олимпийских играх у Буэнос-Айресе принес наш представитель пулевой стрельбе Дмитрий Гонта, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
В смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пистолета на 10 метров украинец вместе с мексиканкой Андреа Викторией Ибарра Миранда занял 3 место.
“Сегодня было очень сложно, ведь было неизвестно, кто в какой форме подойдет к командной выступления после индивидуального первенства. Мне повезло с напарницей: мы по очереди вовремя исправили свои ошибки. Чувствую облегчение, ведь вернусь домой не с пустыми руками — с олимпийской медалью”, — отметил автор полученной награды.
Отметим, в аргентинском Буэнос-Айресе в активные Украинский уже шесть медалей, четыре “золотые” и две бронзовые медали.