Стрілець поповнив скарбничку збірної України на Юнацьких Олімпійських іграх

У змішаних командних змаганнях в стрільбі з пістолета на 10 метрів українець разом з мексиканкою Андреа Вікторією Ібарра Міранда посів 3 місце.

“Сьогодні було дуже складно, адже було невідомо, хто в якій формі підійде до командного виступу після індивідуальної першості. Мені пощастило з напарницею: ми по черзі вчасно виправили свої помилки. Відчуваю полегшення, адже повернуся додому не з пустими руками — з олімпійською медаллю”, — зауважив автор здобутої нагороди.

Відзначимо, в аргентинському Буенос-Айресі в активні українців вже шість медалей, чотири “золоті” й дві бронзові медалі.