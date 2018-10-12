Стрілець поповнив скарбничку збірної України на Юнацьких Олімпійських іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Ще одну медаль в скарбничку збірної України на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі приніс наш представник кульової стрільби Дмитро Гонта, інформує УНН із посиланням на НОК України.
У змішаних командних змаганнях в стрільбі з пістолета на 10 метрів українець разом з мексиканкою Андреа Вікторією Ібарра Міранда посів 3 місце.
“Сьогодні було дуже складно, адже було невідомо, хто в якій формі підійде до командного виступу після індивідуальної першості. Мені пощастило з напарницею: ми по черзі вчасно виправили свої помилки. Відчуваю полегшення, адже повернуся додому не з пустими руками — з олімпійською медаллю”, — зауважив автор здобутої нагороди.
Відзначимо, в аргентинському Буенос-Айресі в активні українців вже шість медалей, чотири “золоті” й дві бронзові медалі.