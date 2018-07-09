Прыгунья в высоту с рекордом завоевала для Украины "золото" юниорского ЧЕ

Украинка приехала в Дьер в качестве главной претендентки на победу. В прошлом году она выиграла юношеский чемпионат мира в Кении и Европейский юношеский олимпийский фестиваль на этом же стадионе в Венгрии, а в этом году уже прыгала на 1,93 м.

Магучих начала соревнования с высоты 1,79 метров. 1,86 обеспечили ей победу. На следующую высоту, 1,94 метра, она выходила уже в ранге чемпионки Европы U-18. Преодолев их с третьей попытки, она установила новый рекорд чемпионатов и рекорд Украины U-18.

“Я так высоко прыгала, что сейчас не могу поверить в то, что это была я. Это был замечательный вечер для меня, я счастлива выиграть „золото“ с рекордом чемпионатов”, - призналась Магучих.

Добавим также, финка Джессика Кяхяря выиграла серебряную медаль (1,83 м), опередив Марию Кочанов, которая выступает под нейтральным флагом, за попытками.