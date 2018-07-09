Стрибунка у висоту з рекордом здобула для України "золото" юніорського ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У заключний день чемпіонату Європи з легкої атлетики серед 18-річних, Україна виграла свою четверту медаль — “золото” зі стрибків у висоту принесла Ярослава Магучіх, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Українка приїхала у Дьйор у якості головної претендентки на перемогу. Минулого року вона виграла юнацький чемпіонат світу у Кенії і Європейський юнацький олімпійський фестиваль на цьому ж стадіоні в Угорщині, а цього року вже стрибала на 1,93 м.
Магучіх почала змагання з висоти 1,79 метрів. 1,86 забезпечили їй перемогу. На наступну висоту, 1,94 метри, вона виходила вже в ранзі чемпіонки Європи U-18. Подолавши їх з третьою спроби, вона встановила новий рекорд чемпіонатів і рекорд України U-18.
“Я так високо стрибала, що зараз не можу повірити у те, що це була я. Це був чудовий вечір для мене, я щаслива виграти „золото“ з рекордом чемпіонатів”, — зізналася Магучіх.
Додамо також, фінка Джессіка Кяхяря виграла срібну медаль (1,83 м), випередивши Марію Кочанову, яка виступає під нейтральним прапором, за спробами.