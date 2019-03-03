Прыгун в высоту принес Украине первую медаль на ЧЕ в Глазго
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Первую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго сборной Украины принес Андрей Проценко. Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.
В секторе для прыжков в высоту Проценко выиграл “серебро”, разделив второе место с греком Констадиносом Баниотисом.
Проценко с третьей попытки преодолел 2,26 м. После одной неудачной попытки на 2,29 м две следующие перенес на 2,32, однако преодолеть их на этот раз не удалось. Аналогично провел соревнования и Баниотис.
Зато чемпионом Европы в помещении стал итальянец Джанмарко Тамбери (2,32 м).
Напомним, что часть украинцев пробилась в финал ЧЕ в Глазго.