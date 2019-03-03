Стрибун у висоту приніс Україні першу медаль на ЧЄ в Глазго
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Першу медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні в Глазго збірній Україні приніс Андрій Проценко. Про це інформує ФЛАУ, передає УНН.
У секторі для стрибків у висоту Проценко виграв “срібло”, розділивши друге місце з греком Констадіносом Баніотісом.
Проценко з третьої спроби подолав 2,26 м. Після однієї невдалої спроби на 2,29 м дві наступні переніс на 2,32, проте подолати їх цього разу не вдалося. Аналогічно провів змагання і Баніотіс.
Натомість чемпіоном Європи у приміщенні став італієць Джанмарко Тамбері (2,32 м).
Нагадаємо, що частина українців пробилася до фіналів ЧЄ в Глазго.