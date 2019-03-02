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Никифоров і Саладуха тріумфували у кваліфікації ЧЄ з легкої атлетики

Никифоров і Саладуха тріумфували у кваліфікації ЧЄ з легкої атлетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У Глазго стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. Програма першого дня змагань подарувала українцям ряд приємних миттєвостей, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.

У кваліфікації з потрійного стрибка Ольга Саладуха стрибнула на позначку свого найкращого результату нинішнього сезону – 14,40 метрів, з якими виграла кваліфікацію.

Разом з Саладухою до фіналу пробилася і дебютантка чемпіонатів Європи у приміщенні Ганна Красуцька. З результатом 13,82 метри вона замкнула вісімку атлеток, які продовжать боротьбу у Глазго. Ольга Корсун з результатом 13,33 метри посіла 16-те місце. Для неї, як і для Красуцької, цей чемпіонат став першим у кар’єрі.

Стовідсотковий результат українці показали у кваліфікації зі стрибків у довжину. І у Сергія Никифорова, і у Владислава Мазура найкращими були треті спроби. Никифоров зі стрибком на 8,03 метри виграв кваліфікацію, а Мазур з результатом 7,64 метри замкнув вісімку, яка продовжить боротьбу у фіналі.

У фіналі зі стрибків у висоту виступить також Андрій Проценко. Він подолав кваліфікацію з результатом 2,25 метри. Дмитру Дем’янюку не підкорилися стартові для нього 2,10 метри.

Натомість Ольга Ляхова за часом добралася до числа півфіналісток чемпіонату Європи у приміщенні з бігу на 800 метрів (2:04,22 хв).

Зауважимо, Україну на престижному турнірі Старого Світу представляють 32 спортсмени.

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