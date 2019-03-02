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Никифоров и Саладуха торжествовали в квалификации ЧЕ по легкой атлетике

Киев  •  УНН

 • 8352 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В Глазго стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Программа первого дня соревнований подарила Украинский ряд приятных мгновений, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.

В квалификации по тройному прыжку Ольга Саладуха прыгнула на отметку своего лучшего результата нынешнего сезона - 14,40 метров, с которыми выиграла квалификацию.

Вместе с Саладухой в финал пробилась и дебютантка чемпионатов Европы в помещении Анна Красуцкая. С результатом 13,82 метра она замкнула восьмерку атлеток, которые продолжат борьбу в Глазго. Ольга Корсун с результатом 13,33 метра заняла 16-е место. Для нее, как и для Красуцкий, этот чемпионат стал первым в карьере.

Стопроцентный результат украинцы показали в квалификации по прыжкам в длину. И у Сергея Никифорова, и у Владислава Мазура лучшими были третьи попытки. Никифоров с прыжком на 8,03 метра выиграл квалификацию, а Мазур с результатом 7,64 метра замкнул восьмерку, которая продолжит борьбу в финале.

В финале по прыжкам в высоту выступит также Андрей Проценко. Он преодолел квалификацию с результатом 2,25 метра. Дмитрию Демьянюку не подчинились стартовые для него 2,10 метра.

Зато Ольга Ляхова по времени добралась до числа полуфиналисток чемпионата Европы в помещении в беге на 800 метров (2 часа и 04,22 мин).

Заметим, Украину на престижном турнире Старого Света представляют 32 спортсмена.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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