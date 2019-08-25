Прыгун в высоту принес Украине медаль парижского этапа "Бриллиантовой лиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Парижский этап легкоатлетического турнира "Бриллиантовая лига" в Париже принес медаль представителю Украины, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
После победы на чемпионате Украины Андрей Проценко сразу отправился в столицу Франции. На "Бриллиантовой лиге" в Париже ему удалось повторить лучший результат сезона (2,28 м) и стать вторым по прыжкам в высоту. Майкл Мэйсон из Канады был выше только за попытками.
Ольга Ляхова, которая недавно вернулась из сбора в горах, на чемпионате Украины в Луцке соревновалась в беге на 400 метров, а в Париже уже выступала на коронных 800 метрах. Обогнав на заключительном круге одну за другой соперниц, Ольга финишировала четвертой, выполнив олимпийский норматив. Ее время - 1:59,13 мин. Американка Ханна Грин победила с результатом 1:58,39 мин.
Кроме того отмечено, после микроповреждения в сектор по тройному прыжку вернулась Ольга Саладуха. В Париже она показала результат 14,30 м и стала с ним седьмой, обойдя, в частности, Ольгу Рыпакова из Казахстана.
Добавим, что вне конкуренции в секторе была Юлимар Рохас из Венесуэлы. Во второй попытке она приземлилась на отметке 15,05 м.