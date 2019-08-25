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Стрибун у висоту приніс Україні медаль паризького етапу "Діамантової ліги"

Стрибун у висоту приніс Україні медаль паризького етапу "Діамантової ліги"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Паризький етап легкоатлетичного турніру "Діамантова ліга" у Парижі приніс медаль представнику України, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

Після перемоги на чемпіонаті України Андрій Проценко відразу вирушив до столиці Франції. На "Діамантовій лізі" у Парижі йому вдалося повторити найкращий результат сезону (2,28 м) і стати другим зі стрибків у висоту. Майкл Мейсон з Канади був вище лише за спробами.

Ольга Ляхова, яка нещодавно повернулася зі збору в горах, на чемпіонаті України у Луцьку змагалася з бігу на 400 метрів, а у Парижі вже виступала на коронних 800 метрах. Обігнавши на заключному колі одну за одною суперниць, Ольга фінішувала четвертою, виконавши олімпійський норматив. Її час – 1:59,13 хв. Американка Ханна Грін перемогла з результатом 1:58,39 хв.

Окрім того зазначено, після мікропошкодження у сектор з потрійного стрибка повернулася Ольга Саладуха. У Парижі вона показала результат 14,30 м і стала з ним сьомою, обійшовши, зокрема, Ольгу Рипакову з Казахстану.

Додамо, що поза конкуренцією у секторі була Юлімар Рохас з Венесуели. У другій спробі вона приземлилася на позначці 15,05 м.

Українські Національні Новини

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