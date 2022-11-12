СтратКом ВСУ сообщил об "эвакуации" российской авиации из-под границы с Крымом

Детали

Ссылаясь на сообщения Телеграм-каналов, СтратКом информирует, что россияне начали эвакуацию своей вертолетной базы в Чаплинке – "подальше от HIMARS".

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По данным Минобороны Великобритании на основе разведданных, процесс побега российских оккупантов из Херсона скорее всего начался еще три недели назад, и вывод сил рф оттуда является признанием трудностей.