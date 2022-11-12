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Росіяни почали втікати з Херсона ще три тижні тому - британська розвідка

Росіяни почали втікати з Херсона ще три тижні тому - британська розвідка

Київ • УНН

 • 260871 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. Процес втечі російських окупантів з Херсона швидше за все розпочався ще три тижні тому, і виведення сил рф звідти є визнанням труднощів, йдеться у черговому зведенні Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

У МО Британії зауважили, що 11 листопада 2022 року міноборони росії заявило, що виведення сил рф з Херсона завершено. І що у межах цього процесу російські війська, швидше за все, зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.

"Завершення виведення відбулося лише за два дні після його оголошення. Цілком імовірно, що процес виведення військ розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли "чиновники" росіян у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто. Існує реальна ймовірність того, що в останні тижні російська військова техніка та сили в цивільному евакуювалися разом із заявленими 80 000 евакуйованих цивільних осіб", - зауважили у британській розвідці.

У МО Британії наголосили, що Херсон був єдиним обласним центром, захопленим з лютого російськими військами, "тому виведення військ завдає значної репутаційної шкоди".

"Виведення є визнанням труднощів, з якими російські війська зіткнулися на західному березі Дніпра. Цілком імовірно, що Україна повернула собі великі території Херсонської області на західному березі Дніпра, і що її сили нині переважно контролюють саме місто Херсон. Цілком імовірно, що росія все ще намагається евакуювати війська з інших районів області через річку на позиції, що обороняються на східному березі", - вказали у британській розвідці.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 листопада ввечері, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".

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