Россияне начали бежать из Херсона еще три недели назад - британская разведка

Детали

В МО Британии заметили, что 11 ноября 2022 года минобороны россии заявило, что вывод сил рф из Херсона завершен. И что в рамках этого процесса российские войска, скорее всего, разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через реку Днепр.

"Завершение вывода произошло всего через два дня после его объявления. Вполне вероятно, что процесс вывода войск начался еще 22 октября 2022 года, когда "чиновники" россиян в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город. Существует реальная вероятность того, что в последние недели российская военная техника и силы в гражданском эвакуировались вместе с заявленными 80 000 эвакуированных гражданских лиц", - отметили в британской разведке.

В МО Британии подчеркнули, что Херсон был единственным областным центром, захваченным с февраля российскими войсками, "поэтому вывод войск наносит значительный репутационный ущерб".

"Вывод является признанием трудностей, с которыми российские войска столкнулись на западном берегу Днепра. Вполне вероятно, что Украина вернула себе большие территории Херсонской области на западном берегу Днепра, и что ее силы ныне преимущественно контролируют сам город Херсон. Вполне вероятно, что россия все еще пытается эвакуировать войска из других районов области через реку на обороняемые позиции на восточном берегу", - указали в британской разведке.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября вечером, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".