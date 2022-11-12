СтратКом ЗСУ повідомив про “евакуацію” російської авіації з-під кордону з Кримом

Деталі

Посилаючись на повідомлення Телеграм-каналів, СтратКом інформує, що росіяни почали евакуацію своєї вертолітної бази у Чаплинці - "подалі від HIMARS".

Доповнення

За даними Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, процес втечі російських окупантів з Херсона швидше за все розпочався ще три тижні тому, і виведення сил рф звідти є визнанням труднощів.