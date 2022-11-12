СтратКом ЗСУ повідомив про “евакуацію” російської авіації з-під кордону з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram повідомило про “евакуацію” російської авіації з-під кордону з тимчасово окупованим Кримом, передає УНН.
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Посилаючись на повідомлення Телеграм-каналів, СтратКом інформує, що росіяни почали евакуацію своєї вертолітної бази у Чаплинці - "подалі від HIMARS".
Доповнення
За даними Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, процес втечі російських окупантів з Херсона швидше за все розпочався ще три тижні тому, і виведення сил рф звідти є визнанням труднощів.