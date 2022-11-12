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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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07:46 • 1275 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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СтратКом ЗСУ повідомив про “евакуацію” російської авіації з-під кордону з Кримом

СтратКом ЗСУ повідомив про “евакуацію” російської авіації з-під кордону з Кримом

Київ • УНН

 • 405396 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram повідомило про “евакуацію” російської авіації з-під кордону з тимчасово окупованим Кримом, передає УНН.

Деталі

Посилаючись на повідомлення Телеграм-каналів, СтратКом інформує, що росіяни почали евакуацію своєї вертолітної бази у Чаплинці - "подалі від HIMARS".

Доповнення

За даними Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, процес втечі російських окупантів з Херсона швидше за все розпочався ще три тижні тому, і виведення сил рф звідти є визнанням труднощів.

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