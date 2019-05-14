Стратегический беспилотник ВВС США более 6 часов мониторил ситуацию над Донбассом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, бортовой номер 10-2043, позывной FORTE10, во вторник мониторил линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, передаёт УНН.
Так, согласно данным ресурса, безпилотник в 05:30 по Киеву вылетел с итальянской авиабазы Sigonella.
В 08:15 летательный аппарат пересёк воздушное пространство Украины, а в 10:25 приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе.
Сообщается, что в 16:50 по Киеву беспилотный летательный аппарат закончил мониторинг линии разграничения на Донбассе.
Как сообщал УНН, 7 мая стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США провёл разведывательный полёт вдоль черноморского побережья незаконно аннексированного Крыма.