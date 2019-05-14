Стратегічний безпілотник ВПС США більше 6 годин моніторив ситуацію над Донбасом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат Northrop Grumman RQ-4B-30 Global Hawk, ВПС США, бортовий номер 10-2043, позивний FORTE10, у вівторок моніторив лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє моніторинговий ресурс PlaneRadar, передає УНН.
Так, згідно з даними ресурсу, безпілотник о 05:30 за Києвом вилетів з італійської авіабази Sigonella.
О 08:15 літальний апарат перетнув повітряний простір України, а о 10:25 приступив до моніторингу лінії розмежування на Донбасі.
Повідомляється, що в 16:50 за Києвом безпілотний літальний апарат закінчив моніторинг лінії розмежування на Донбасі.
Як повідомляв УНН, 7 травня стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B-40 Global Hawk ВПС США провів розвідувальний політ вздовж чорноморського узбережжя незаконно анексованого Криму.