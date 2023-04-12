Казнь украинского бойца: в ЕС отметили "твердое обязательство" привлечь военных преступников к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Европейский Союз обещает привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине, после того как в сети появилось видео казни украинского бойца. О соответствующем "твердом обязательстве" отметила пресс-секретарь ЕС Набила Масрали, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Цитата
"ЕС подтверждает свое твердое обязательство привлечь к ответственности всех исполнителей и пособников военных преступлений, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины", - заявила Массрали.
Детали
Ее объявление является ответом на два видео, обнародованные в социальных сетях, на которых изображены обезглавленные украинские солдаты.
"Если это подтвердится, это еще одно грубое напоминание о бесчеловечной природе российской агрессии. Убийство военнопленных является очень серьезным нарушением Женевской конвенции и еще раз демонстрирует полное игнорирование россией международного права, в частности международного гуманитарного права", - подчеркнула пресс-секретарь.
Напомним
Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где обезглавливают украинского военного. CNN также обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на кадры казни украинского военного и отметила, что нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.