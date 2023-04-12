Страта українського бійця: в ЄС наголосили на "твердому зобов’язанні" притягнути воєнних злочинців до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Європейський Союз обіцяє притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні, після того як у мережі з'явилося відео страти українського бійця. Про відповідне " тверде зобов'язання" наголосила речниця ЄС Набіла Масралі, пише УНН з посиланням на CNN.
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"ЄС підтверджує своє тверде зобов'язання притягнути до відповідальності всіх виконавців і пособників воєнних злочинів, скоєних у зв'язку з агресивною війною росії проти України", - заявила Массралі.
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Її оголошення є відповіддю на два відео, оприлюднені в соціальних мережах, на яких зображені обезголовлені українські солдати.
"Якщо це підтвердиться, це ще одне брутальне нагадування про нелюдську природу російської агресії. Вбивство військовополонених є дуже серйозним порушенням Женевської конвенції і ще раз демонструє повне ігнорування росією міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", - наголосила речниця.
Нагадаємо
Увечері 11 квітня в соцмережах почало поширюватися відео, яке опублікували рашисти, де обезголовлюють українського військового. CNN також виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на кадри страти українського військового і зазначила, що порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.