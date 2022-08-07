Ужасно красиво: у берегов Папуа-Новая Гвинея сняли чрезвычайно редкую и красивую медузу, которую описывали ученые еще в 2005 году

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Впервые медуза Chirodectes maculatus была описана в 2005 году группой австралийских ученых, но тогда специалисты использовали для анализа засушенный образец, пойманный только в 1997 году.

То есть до недавнего времени наука имела лишь описание и рисунок, сделанный более пятнадцати лет назад, но недавно были опубликованы снимки, их сделал дайвер из Scuba Ventures, на которых удалось запечатлеть загадочную медузу у побережья Кавиенга, Папуа-Новая Гвинея.

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