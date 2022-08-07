Ужасно красиво: у берегов Папуа-Новая Гвинея сняли чрезвычайно редкую и красивую медузу, которую описывали ученые еще в 2005 году
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В сети опубликовали кадры с очень красивой и редкой медузой Chirodectes maculatus, плававшей у берегов Папуа-Новая Гвинея. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Впервые медуза Chirodectes maculatus была описана в 2005 году группой австралийских ученых, но тогда специалисты использовали для анализа засушенный образец, пойманный только в 1997 году.
То есть до недавнего времени наука имела лишь описание и рисунок, сделанный более пятнадцати лет назад, но недавно были опубликованы снимки, их сделал дайвер из Scuba Ventures, на которых удалось запечатлеть загадочную медузу у побережья Кавиенга, Папуа-Новая Гвинея.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Попугай похитил у путешественников камеру и сделал редкие кадры.