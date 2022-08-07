Страшно красиво: біля берегів Папуа-Нова Гвінея зняли надзвичайно рідкісну та красиву медузу, яку описували вчені ще у 2005 році

Деталі

Вперше медуза Chirodectes maculatus була описана у 2005 році групою австралійських учених, але тоді фахівці використовували для аналізу засушений зразок, упійманий аж у 1997 році.

Тобто до недавнього часу наука мала лише опис і малюнок, зроблений понад п'ятнадцять років тому, але нещодавно були опубліковані знімки, їх зробив дайвер з Scuba Ventures, на яких вдалося відобразити загадкову медузу біля узбережжя Кавієнга, Папуа-Нова Гвінея.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Папуга викрав у мандрівників камеру та зробив рідкісні кадри.