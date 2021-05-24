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Страшное ДТП на выезде из столицы: грузовик и легковушка столкнулись и загорелись, трое погибших

Киев • УНН

 • 29679 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Грузовик в Киеве выехал на встречную полосу движения и врезался в легковой автомобиль, после чего оба транспортных средства загорелись. В результате ДТП три человека погибли. Об этом сообщили УНН в столичной полиции.

Страшное ДТП на выезде из столицы: грузовик и легковушка столкнулись и загорелись, трое погибших

Детали

Авария произошла в ночь на 24 мая на Житомирской трассе в Святошинском районе столицы.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств.

"Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, а водителя крупногабаритного авто медики госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, в том числе и с многочисленными ожогами", - указали в полиции.

Кроме этого, как отмечается, погиб пешеход, личность которого сейчас устанавливают правоохранители. "На проезжей части правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни, предположительно пересекавшего дорогу в неустановленном месте", - отметили в столичном главке полиции.

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-апреле в Украине произошло 55 791 ДТП, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 5988 ДТП - с травмированными (-11,9%), в которых погибло 785 человек (-17,4%) и 7220 человек получили травмы (-14,7%).

По данным МВД, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Украине за период с начала этого года уменьшилась на 17% по сравнению с прошлогодними цифрами.

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