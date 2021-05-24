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The Guardian

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Страшна ДТП на виїзді зі столиці: вантажівка та легковик зіткнулися і загорілися, троє загиблих

Київ • УНН

 • 29679 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Вантажівка у Києві виїхала на зустрічну смугу руху і врізалася в легковий автомобіль, після чого обидва транспортних засоби загорілися. Внаслідок ДТП троє людей загинули. Про це УНН повідомили у столичній поліції.

Страшна ДТП на виїзді зі столиці: вантажівка та легковик зіткнулися і загорілися, троє загиблих

Деталі

Аварія сталася у ніч на 24 травня на Житомирській трасі у Святошинському районі столиці. 

За попередньою інформацією, водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat. Внаслідок зіткнення відбулося загоряння транспортних засобів.

"Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками", - вказали у поліції.

Окрім цього, як зазначається, загинув пішохід, особу якого наразі встановлюють правоохоронці. "На проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який ймовірно перетинав дорогу у невстановленому місці", - зазначили у столичному главку поліції.

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-квітні в Україні сталося 55 791 ДТП, що на 23,2% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 5988 ДТП – з травмованими (-11,9%), у яких загинуло 785 людей (-17,4%) та 7220 людей отримали травми (-14,7%).

За даними МВС, кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні за період з початку цього року зменшилася на 17% у порівнянні з торішніми цифрами.

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