Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

Десятки европейских стран, в том числе члены Евросоюза, одобрили план Великобритании по ограничениям против «теневого флота» танкеров, которым, как считает Лондон, Россия пользуется для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты, введенной странами Запада после начала военных действий в Украине. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер, передает Bloomberg, пишет УНН.

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По словам Стармера, совместный призыв к действиям коснется 600 танкеров, с помощью которых, по утверждению западных стран, Москва перевозит около 1,7 млн барр. нефти в день.

Британский премьер заявил, что это даст «четкий сигнал» тем, кто помогает России уклоняться от санкций, и эти танкеры не смогут «свободно ходить по европейским водам и подвергать нашу безопасность риску».

Bloomberg ранее писал, что меры направлены на обмен информацией о российском флоте для координации действий.

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