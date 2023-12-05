Страны Балтии призывают Польшу снять блокаду украинской границы - МИД Эстонии
Киев • УНН
Послы стран Балтии выразили свое недовольство блокированием Польшей украинского пограничного движения, что вызывает экономические трудности для Украины и других перевозчиков. Они ищут совместного решения с Польшей, Украиной и Европейской Комиссией.
Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за того, что польские водители блокируют движение грузовиков на границе с Украиной. Об этом сообщили ERR со ссылкой на комментарий пресс-секретаря МИД Эстонии Бриты Кикас, передает УНН.
В Варшаве состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши. ... Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией..
Детали
В Министерстве иностранных дел Эстонии неоднократно поднимался вопрос блокады украинской границы. К примеру у главы МИД Эстонии уже состоялись встречи с бывшим министром иностранных дел Польши и главой МИД Великобритании.
Кроме того, по словам Кикас, в ближайшее время планируется визит нового министра иностранных дел Польши в Таллинн, где этот вопрос обязательно поднимется и Эстония продолжит прилагать усилия по поиску решения с новым польским правительством.
Напомним
Комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян раскритиковала польские власти за то, что они не реагируют на блокаду польских перевозчиков на границе с Украиной, назвав это "абсолютно неприемлемым".
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Страны Балтии призывают Польшу снять блокаду украинской границы - МИД Эстонии
Послы стран Балтии выразили свое недовольство блокированием Польшей украинского пограничного движения, что вызывает экономические трудности для Украины и других перевозчиков. Они ищут совместного решения с Польшей, Украиной и Европейской Комиссией.
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