Страны Балтии призывают Польшу снять блокаду украинской границы - МИД Эстонии

Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за того, что польские водители блокируют движение грузовиков на границе с Украиной. Об этом сообщили ERR со ссылкой на комментарий пресс-секретаря МИД Эстонии Бриты Кикас, передает УНН.

В Варшаве состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши. ... Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией.. - сообщила Брита Кикас

Детали

В Министерстве иностранных дел Эстонии неоднократно поднимался вопрос блокады украинской границы. К примеру у главы МИД Эстонии уже состоялись встречи с бывшим министром иностранных дел Польши и главой МИД Великобритании.

Кроме того, по словам Кикас, в ближайшее время планируется визит нового министра иностранных дел Польши в Таллинн, где этот вопрос обязательно поднимется и Эстония продолжит прилагать усилия по поиску решения с новым польским правительством.

Напомним

Комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян раскритиковала польские власти за то, что они не реагируют на блокаду польских перевозчиков на границе с Украиной, назвав это "абсолютно неприемлемым".

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