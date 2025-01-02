Страна-террорист заявляет об уничтожении 13 украинских дронов над пятью областями

министерство обороны террористической страны заявило, что за ночь в результате боевых действий было сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

По информации ведомства, большинство из них были уничтожены над пятью российскими областями.

В частности, по четыре дрона было сбито над брянской и курской областями, три - над Белгородской областью, и еще по одному над воронежской и калужской областями.

Официальные источники не сообщают о жертвах или разрушениях в результате этого инцидента.