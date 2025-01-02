Страна-террорист заявляет об уничтожении 13 украинских дронов над пятью областями
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило о сбитии 13 украинских БпЛА над своей территорией. Большинство дронов было уничтожено над брянской, курской и белгородской областями, без сообщений о разрушениях.
министерство обороны террористической страны заявило, что за ночь в результате боевых действий было сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
По информации ведомства, большинство из них были уничтожены над пятью российскими областями.
В частности, по четыре дрона было сбито над брянской и курской областями, три - над Белгородской областью, и еще по одному над воронежской и калужской областями.
Официальные источники не сообщают о жертвах или разрушениях в результате этого инцидента.