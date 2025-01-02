Країна-терорист заявляє про знищення 13 українських дронів над п'ятьма областями

міністерство оборони терористичної країни заявило, що за ніч в результаті бойових дій було збито 13 українських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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За інформацією відомства, більшість з них були знищені над п'ятьма російськими областями.

Зокрема, по чотири дрони було збито над брянською і курською областями, три – над білгородською областю, і ще по одному над воронезькою та калузькою областями.

Офіційні джерела не повідомляють про жертви чи руйнування в результаті цього інциденту.