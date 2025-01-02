Країна-терорист заявляє про знищення 13 українських дронів над п'ятьма областями
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про збиття 13 українських БпЛА над своєю територією. Більшість дронів було знищено над брянською, курською та білгородською областями, без повідомлень про руйнування.
міністерство оборони терористичної країни заявило, що за ніч в результаті бойових дій було збито 13 українських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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За інформацією відомства, більшість з них були знищені над п'ятьма російськими областями.
Зокрема, по чотири дрони було збито над брянською і курською областями, три – над білгородською областю, і ще по одному над воронезькою та калузькою областями.
Офіційні джерела не повідомляють про жертви чи руйнування в результаті цього інциденту.