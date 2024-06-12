За минувшие сутки рф потеряла 980 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 521 830 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
За сутки рф потеряла 980 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 12.06.24:
- Личный состав: 521830 (+980).
- Танки: 7911 (+9).
- Бронированные боевые машины: 15187 (+11).
- Артиллерийские системы: 13736 (+46).
- РСЗВ: 1099.
- Средства ППО: 844 (+2).
- Самолеты: 359.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11042 (+19).
- Крылатые ракеты: 2280 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 18736 (+60).
- Специальная техника: 2290 (+2).
За минувшие сутки рф потеряла 1100 военнослужащих11 июня 2024, 04:54 • 15963 просмотра