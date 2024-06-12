Країна-терорист втратила 980 військовослужбовців за добу
Київ • УНН
За минулу добу рф втратила 980 військовослужбовців, в результаті чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 521 830 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
За добу рф втратила 980 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 12.06.24:
- Особовий склад: 521830 (+980).
- Танки: 7911 (+9).
- Броньовані бойові машини: 15187 (+11).
- Артилерійські системи: 13736 (+46).
- РСЗВ: 1099.
- Засоби ППО: 844 (+2).
- Літаки: 359.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11042 (+19).
- Крилаті ракети: 2280 (+2).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 18736 (+60).
- Спеціальна техніка: 2290 (+2).
За минулу добу рф втратила 1100 військовослужбовців11.06.24, 07:54 • 16645 переглядiв