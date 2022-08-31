Будут стоять в очереди: оккупанты отказались делать спецпропуска для миссии МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Гауляйтер Запорожской области владимир рогов сообщил, что для участников миссии Международного агентства по атомной энергии не будут делать спецпропуска. Делегации придется стоять в очереди, чтобы попасть на временно захваченную территорию и добраться до ЗАЭС. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram коллаборанта.
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"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на "освобожденную" часть Запорожской области. Это потому, что спецпропуска им не будут делать. А могли бы безопасно, быстро и без преград добраться из россии через "освобожденную" территорию", – написал рогов.
Напомним
Эксперты Международного агентства по атомной энергии должны зафиксировать на Запорожской АЭС нарушение норм ядерной и радиационной безопасности в результате российской оккупации.