Будут стоять в очереди: оккупанты отказались делать спецпропуска для миссии МАГАТЭ

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"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на "освобожденную" часть Запорожской области. Это потому, что спецпропуска им не будут делать. А могли бы безопасно, быстро и без преград добраться из россии через "освобожденную" территорию", – написал рогов.

Напомним

Эксперты Международного агентства по атомной энергии должны зафиксировать на Запорожской АЭС нарушение норм ядерной и радиационной безопасности в результате российской оккупации.