Стоятимуть у черзі: окупанти відмовилися робити спецперепустки для місії МАГАТЕ

Цитата

"Місія МАГАТЕ стоятиме у черзі, щоб потрапити на "звільнену" частину Запорізької області. Це через те, що спецперепустки їм не робитимуть. А могли б безпечно, швидко і без перепон дістатися з росії через "звільнену" територію", – написав рогов.

Нагадаємо

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії мають зафіксувати на Запорізькій АЕС порушення норм ядерної та радіаційної безпеки внаслідок російської окупації.