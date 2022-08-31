Стоятимуть у черзі: окупанти відмовилися робити спецперепустки для місії МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Гауляйтер Запорізької області володимир рогов повідомив, що для учасників місії Міжнародного агентства з атомної енергії не робитимуть спецперепустки. Делегації доведеться стояти у черзі для того, щоб потрапити на тимчасово захоплену територію і дістатися до ЗАЕС. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram колаборанта.
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"Місія МАГАТЕ стоятиме у черзі, щоб потрапити на "звільнену" частину Запорізької області. Це через те, що спецперепустки їм не робитимуть. А могли б безпечно, швидко і без перепон дістатися з росії через "звільнену" територію", – написав рогов.
Нагадаємо
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії мають зафіксувати на Запорізькій АЕС порушення норм ядерної та радіаційної безпеки внаслідок російської окупації.