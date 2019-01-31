Сторонам в Минске не показали "план Сайдика"

"Символично, что в самых минских группах, в том числе на последней встрече в среду, 30 января, никаких "мирных планов" посол Сайдик не представил и не обсуждал", - написала первый вице-спикер.



Она выразила глубокую обеспокоенность тем, что координаторы ОБСЕ в ТКГ и группах, вместо активной работы, занимаются "имитацией или подменой процесса".



По словам Геращенко, заявление представителя Генсека ООН по новому мирному плану по урегулированию ситуации на Донбассе только подтвердил ее оценку по плану.



"Это чистая самодеятельность, на которую посол Сайдик не имел мандата ни от ОБСЕ, ни от ООН, ни от "нормандского формата".



Напомним, на брифинге 30 января пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что вся информация, которой располагает Организация Объединенных наций по новому плану мирного урегулирования конфликта в Донбассе при участии ООН, предложенного спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдик, получена из источников массовой информации, а не от представителей ОБСЕ.