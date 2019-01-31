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В ООН зробили заяву щодо "плану Сайдіка"

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Наразі вся інформація, яку має Організація Об’єднаних націй щодо нового плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі за участю ООН, запропонованого спецпредставником ОБСЄ в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартіном Сайдіком, отримана з джерел масової інформації, а не від представників ОБСЄ. Про це на брифінгу 30 січня заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.

"Інформація, яку ми бачили по цьому новому плану, була насправді з повідомлень преси на даний момент. Тому мені більше нічого сказати", - заявив Дюжаррік, відповідаючи на запитання про те, чи може він підтвердити плани щодо відправки поліцейської місії Організації Об'єднаних Націй на Донбас.

"В принципі я скажу, що ми рішуче підтримуємо кроки "Нормандське четвірки", Тристоронньої контактної групи і, звичайно ж, ОБСЄ в українській справі", - додав речник.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 24 січня Сайдік повідомляв про існування нового плану з врегулювання на Донбасі замість мінських угод, який передбачає підключення до процесу ООН шляхом направлення в Україну поліцейської місії і створення під егідою ЄС Агентства з відновлення регіону.

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