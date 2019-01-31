В ООН зробили заяву щодо "плану Сайдіка"

КИЇВ. 31 січня. УНН. Наразі вся інформація, яку має Організація Об’єднаних націй щодо нового плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі за участю ООН, запропонованого спецпредставником ОБСЄ в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартіном Сайдіком, отримана з джерел масової інформації, а не від представників ОБСЄ. Про це на брифінгу 30 січня заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.