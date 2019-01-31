В ООН сделали заявление по "плану Сайдик"

"Информация, которую мы видели по этому новому плану, была на самом деле из сообщений прессы на данный момент. Поэтому мне больше нечего сказать", - заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить планы по отправке полицейской миссии Организации Объединенных наций на Донбасс.

"В принципе я скажу, что мы решительно поддерживаем шаги "Нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы и, конечно же, ОБСЕ в украинском деле", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, в интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений, предусматривающий подключение к процессу ООН путем направления в Украине полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.