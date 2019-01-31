В ООН сделали заявление по "плану Сайдик"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Вся информация, которая есть у Организации Объединенных наций о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе при участии ООН, предложенном спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдиком, получена из источников массовой информации, а не от представителей ОБСЕ. Об этом на брифинге 30 января заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН.
"Информация, которую мы видели по этому новому плану, была на самом деле из сообщений прессы на данный момент. Поэтому мне больше нечего сказать", - заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить планы по отправке полицейской миссии Организации Объединенных наций на Донбасс.
"В принципе я скажу, что мы решительно поддерживаем шаги "Нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы и, конечно же, ОБСЕ в украинском деле", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, в интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений, предусматривающий подключение к процессу ООН путем направления в Украине полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.