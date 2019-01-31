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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 87910 просмотра

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8 марта, 10:25 • 104289 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 137091 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132636 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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В ООН сделали заявление по "плану Сайдик"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Вся информация, которая есть у Организации Объединенных наций о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе при участии ООН, предложенном спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдиком, получена из источников массовой информации, а не от представителей ОБСЕ. Об этом на брифинге 30 января заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН.

"Информация, которую мы видели по этому новому плану, была на самом деле из сообщений прессы на данный момент. Поэтому мне больше нечего сказать", - заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить планы по отправке полицейской миссии Организации Объединенных наций на Донбасс.

"В принципе я скажу, что мы решительно поддерживаем шаги "Нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы и, конечно же, ОБСЕ в украинском деле", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, в интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений, предусматривающий подключение к процессу ООН путем направления в Украине полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

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