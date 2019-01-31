Сторонам у Мінську не показали "план Сайдіка"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На останній зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік свого плану щодо врегулювання конфлікту на Донбасі за участю ООН не презентував. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.

"Символічно, що в самих мінських групах, в тому числі на останній зустрічі у середу, 30 січня, ніяких "мирних планів" посол Сайдік не презентував і не обговорював", - написала перший віце-спікер.

Вона висловила глибоке занепокоєння тим, що координатори ОБСЄ в ТКГ і групах, замість активної роботи, займаються "імітацією чи підміною процесу".

За словами Геращенко, заява речника Генсека ООН щодо нового мирного плану з врегулювання ситуації на Донбасі тільки підтвердив її оцінку щодо плану.

"Це чиста самодіяльність, на яку посол Сайдік не мав мандату ані від ОБСЄ, ані від ООН, ані від "нормандського формату".

Нагадаємо, на брифінгу 30 січня речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що вся інформація, яку має Організація Об’єднаних націй щодо нового плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі за участю ООН, запропонованого спецпредставником ОБСЄ в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартіном Сайдіком, отримана з джерел масової інформації, а не від представників ОБСЄ.

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