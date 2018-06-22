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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 19823 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 102891 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110801 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125482 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143085 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146865 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 187741 просмотра

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Столтенберг заявил, что вся штаб-квартира НАТО по вечерам смотрит матчи ЧМ-2018

Столтенберг заявил, что вся штаб-квартира НАТО по вечерам смотрит матчи ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Персонал брюссельской штаб-квартиры НАТО после работы смотрит матчи чемпионата мира по футболу в России на широком экране прямо в резиденции альянса. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, информирует УНН.

“Мы недавно переехали в этот новый дом (штаб-квартиры альянса), где работают более 4 тысяч человек. Площадь этой резиденции превышает два с половиной футбольных поля. И, как оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на широком экране”, — сказал он, пошутив также, что “это еще одно из преимуществ членства в НАТО”.

Столтенберг пожелал Шарлю Мишелю победы сборной Бельгии и расстроился, что команда его страны — Норвегии не прошла в финальную часть мундиаля. Впрочем, генсек НАТО отметил, что в чемпионате участвуют 10 государств-членов НАТО, дает одной из стран альянса шанс стать чемпионом.

Как сообщал УНН, генсек НАТО сообщил, что инвестиции РФ в ядерное оружие беспокоят Альянс.

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