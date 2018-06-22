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Столтенберг заявив, що вся штаб-квартира НАТО вечорами дивиться матчі ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Персонал брюссельської штаб-квартири НАТО після роботи дивиться матчі чемпіонату світу з футболу в Росії на широкому екрані прямо в резиденції альянсу. Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг в п'ятницю на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем, інформує УНН.

“Ми недавно переїхали в цей новий будинок (штаб-квартири альянсу), де зараз працюють понад 4 тисячі осіб. Площа цієї резиденції перевищує два з половиною футбольних поля. І, як виявилося, це відмінне місце, щоб подивитися хорошу гру. Після робочого дня наш персонал дивиться трансляцію чемпіонату світу на широкому екрані”, - сказав він, пожартувавши також, що “це ще одна з переваг членства в НАТО”.

Столтенберг побажав Шарлю Мішелю перемоги збірної Бельгії і засмутився, що команда його країни — Норвегії не пройшла до фінальної частини мундіалю. Втім, генсек НАТО зазначив, що в чемпіонаті беруть участь 10 держав-членів НАТО, що дає одній з країн альянсу шанс стати чемпіоном.

Як повідомляв УНН, генсек НАТО повідомив, що інвестиції РФ у ядерну зброю непокоять Альянс.

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