Столтенберг призвал страны НАТО предоставить для Украины тяжелое вооружение

Детали

Столтенберг отвечая на вопрос, был ли Альянс разделен на решающем этапе войны, подчеркнул, что с тех пор как началась полномасштабная война россии против Украины, в Альянсе наблюдается “беспрецедентный уровень поддержки”.

Также на вопрос о том, будет ли он приветствовать одобрение Германией объявленной Польшей поставки танков Leopard в Украину, Столтенберг ответил: “Мой месседж заключается в том, что союзники должны поставлять больше, поставлять более тяжелое оборудование и боевые системы в Украину. И это абсолютно срочно”.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал сообщение о новых поставках оружия в Украину, ведь это поможет стране начать собственные наступательные действия.