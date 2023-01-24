Столтенберг призвал страны НАТО предоставить для Украины тяжелое вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Запад должен предоставить для Украины больше военной помощи, а также поставлять тяжелое оборудование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.
Детали
Столтенберг отвечая на вопрос, был ли Альянс разделен на решающем этапе войны, подчеркнул, что с тех пор как началась полномасштабная война россии против Украины, в Альянсе наблюдается “беспрецедентный уровень поддержки”.
Также на вопрос о том, будет ли он приветствовать одобрение Германией объявленной Польшей поставки танков Leopard в Украину, Столтенберг ответил: “Мой месседж заключается в том, что союзники должны поставлять больше, поставлять более тяжелое оборудование и боевые системы в Украину. И это абсолютно срочно”.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал сообщение о новых поставках оружия в Украину, ведь это поможет стране начать собственные наступательные действия.