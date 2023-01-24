Столтенберг закликав країни НАТО надати для України важке озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Захід повинен надати для України більше військової допомоги, а також постачати важке обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.
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Столтенберг відповідаючи на запитання, чи був Альянс розділений на вирішальному етапі війни, наголосив, що відколи почалася повномасштабна війна росії проти України, в Альянсі спостерігається “безпрецедентний рівень підтримки”.
Також на запитання про те, чи буде він вітати схвалення Німеччиною оголошеного Польщею постачання танків Leopard в Україну, Столтенберг відповів: “Мій меседж полягає в тому, що союзники повинні постачати більше, постачати важче обладнання та бойові системи в Україну. І це абсолютно терміново”.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну, адже це допоможе країні розпочати власні наступальні дії.