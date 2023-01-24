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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 10296 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Столтенберг закликав країни НАТО надати для України важке озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Захід повинен надати для України більше військової допомоги, а також постачати важке обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Столтенберг закликав країни НАТО надати для України важке озброєння

Деталі

Столтенберг відповідаючи на запитання, чи був Альянс розділений на вирішальному етапі війни, наголосив, що відколи почалася повномасштабна війна росії проти України, в Альянсі спостерігається “безпрецедентний рівень підтримки”.

Також на запитання про те, чи буде він вітати схвалення Німеччиною оголошеного Польщею постачання танків Leopard в Україну, Столтенберг відповів: “Мій меседж полягає в тому, що союзники повинні постачати більше, постачати важче обладнання та бойові системи в Україну. І це абсолютно терміново”.

Нагадаємо 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну, адже це допоможе країні розпочати власні наступальні дії.

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