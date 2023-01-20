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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 4370 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Нові поставки зброї в Україну дозволять країні почати наступ - Столтенберг

Київ • УНН

 • 1340482 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну, адже це допоможе країні розпочати власні наступальні дії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Нові поставки зброї в Україну дозволять країні почати наступ - Столтенберг

Деталі

За словами генсека, те, що Україні надають "сотні одиниць нової бронетехніки, бойових машин піхоти та бойових танків", має "величезне значення" для країни, яка бореться з російською агресією. Він додав, що ця підтримка дозволить українським бійцям "не лише захиститися від нових наступів росії, а й розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію".

Він також наголосив, що Німеччина - одна з країн-союзниць, яка найбільше підтримує Україну.

Цитата

"Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери типу "Мардер": Німеччина дійсно є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах", – сказав він.

Нагадаємо

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 1 млрд євро.

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