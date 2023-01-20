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Німеччина анонсувала пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 1 млрд євро. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Німеччина анонсувала пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро

Цитата

"Німеччина поставить Україні додаткові озброєння і техніку на 1 мільярд євро", – йдеться в заяві міністра.

Деталі

Пісторіус заявив, що загальний обсяг військової допомоги від Німеччини, разом із тим, що очікується навесні – від початку війни, становить 3,3 млрд євро.

Міністр зазначив, що Німеччина не відмовляється від підтримки України. Протиповітряну оборону він назвав пріоритетом номер один для країни.

Додамо

Пісторіус заперечує, що рішення Німеччини про потенційне відправлення танків Leopard 2 Україні пов'язане з тим, чи зроблять Сполучені Штати аналогічний крок і направлять Києву танки M1 Abrams.

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