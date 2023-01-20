Германия анонсировала пакет военной помощи для Украины на 1 млрд евро

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"Германия поставит Украине дополнительные вооружения и технику на 1 миллиард евро", – говорится в заявлении министра.

Детали

Писториус заявил, что общий объем военной помощи от Германии, вместе с тем, что ожидается весной – с начала войны составляет 3,3 млрд евро.

Министр отметил, что Германия не отказывается от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.

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Писториус отрицает, что решение Германии о потенциальной отправке танков Leopard 2 Украине связано с тем, сделают ли Соединенные Штаты аналогичный шаг и направят Киеву танки M1 Abrams.