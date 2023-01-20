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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Новые поставки оружия в Украину позволят стране начать наступление - Столтенберг

Киев • УНН

 • 1340482 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал сообщение о новых поставках оружия в Украину, ведь это поможет стране начать собственные наступательные действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Новые поставки оружия в Украину позволят стране начать наступление - Столтенберг

Детали

По словам генсека, то, что Украине предоставляют "сотни единиц новой бронетехники, боевых машин пехоты и боевых танков", имеет "огромное значение" для страны, которая борется с российской агрессией. Он добавил, что эта поддержка позволит украинским бойцам "не только защититься от новых наступлений россии, но и начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию".

Он также подчеркнул, что Германия - одна из стран-союзниц, которая больше всего поддерживает Украину.

Цитата

"Артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а теперь и бронетранспортеры типа "Мардер": Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих-многих сферах", – сказал он.

Напомним

Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 1 млрд евро.

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