Новые поставки оружия в Украину позволят стране начать наступление - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал сообщение о новых поставках оружия в Украину, ведь это поможет стране начать собственные наступательные действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.
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По словам генсека, то, что Украине предоставляют "сотни единиц новой бронетехники, боевых машин пехоты и боевых танков", имеет "огромное значение" для страны, которая борется с российской агрессией. Он добавил, что эта поддержка позволит украинским бойцам "не только защититься от новых наступлений россии, но и начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию".
Он также подчеркнул, что Германия - одна из стран-союзниц, которая больше всего поддерживает Украину.
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"Артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а теперь и бронетранспортеры типа "Мардер": Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих-многих сферах", – сказал он.
Напомним
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 1 млрд евро.