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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столтенберг: идет подготовка к новой встрече Совета Россия-НАТО

Киев • УНН

 • 8981 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Из-за опасного поведения России важно иметь с ней диалог. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом встреч министров иностранных дел стран-членов альянса, передает УНН.

Столтенберг: идет подготовка к новой встрече Совета Россия-НАТО

"Министры иностранных дел стран НАТО встретятся завтра, чтобы подготовиться к предстоящему саммиту в июле. Начнем со встречи, на которой обсудим Россию", - сказал он.

По словам Генерального секретаря НАТО, "уже несколько лет Москва демонстрирует схему опасного поведения".

"Это включает: незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, дестабилизацию ситуации на Востоке Украины, вмешательства в демократические процессы, кибератаки и дезинформацию. Россия также поддерживает жестокий режим в Сирии, который неоднократно использовал химическое оружие. Также весьма вероятно, что Россия стоит за атакой с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери", - сказал он.

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Столтенберг отметил, что НАТО отреагировало на это решительностью и единством, усилив защиту своих границ и увеличив взносы в оборону.

"Но мы продолжаем видеть попытки запугивать и вмешиваться в страны Альянса. Поэтому мы должны продолжать адаптироваться к гибридным проблемам", - сказал Генсек.

Так, по словам Столтенберга, министры иностранных дел на завтрашнем заседании должны рассмотреть, что еще можно сделать в этой ситуации.

"Когда напряженность высокая, становится еще более важно общаться с Россией. Поэтому НАТО остается открытым для содержательного диалога. Мы продолжаем работать над очередной встречей Совета НАТО-Россия. И наш Верховный главнокомандующий Европы генерал Скапарротти встретился с российским начальником Генерального штаба генерала Герасимова на прошлой неделе", - добавил он.

Как сообщал УНН, вопрос Украины обсуждается на каждой встрече между представителями НАТО и России.

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