Столтенберг: идет подготовка к новой встрече Совета Россия-НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Из-за опасного поведения России важно иметь с ней диалог. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом встреч министров иностранных дел стран-членов альянса, передает УНН.
"Министры иностранных дел стран НАТО встретятся завтра, чтобы подготовиться к предстоящему саммиту в июле. Начнем со встречи, на которой обсудим Россию", - сказал он.
По словам Генерального секретаря НАТО, "уже несколько лет Москва демонстрирует схему опасного поведения".
"Это включает: незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, дестабилизацию ситуации на Востоке Украины, вмешательства в демократические процессы, кибератаки и дезинформацию. Россия также поддерживает жестокий режим в Сирии, который неоднократно использовал химическое оружие. Также весьма вероятно, что Россия стоит за атакой с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра главы МИД НАТО обсудят вопрос стремлений Украины относительно членства
Столтенберг отметил, что НАТО отреагировало на это решительностью и единством, усилив защиту своих границ и увеличив взносы в оборону.
"Но мы продолжаем видеть попытки запугивать и вмешиваться в страны Альянса. Поэтому мы должны продолжать адаптироваться к гибридным проблемам", - сказал Генсек.
Так, по словам Столтенберга, министры иностранных дел на завтрашнем заседании должны рассмотреть, что еще можно сделать в этой ситуации.
"Когда напряженность высокая, становится еще более важно общаться с Россией. Поэтому НАТО остается открытым для содержательного диалога. Мы продолжаем работать над очередной встречей Совета НАТО-Россия. И наш Верховный главнокомандующий Европы генерал Скапарротти встретился с российским начальником Генерального штаба генерала Герасимова на прошлой неделе", - добавил он.
Как сообщал УНН, вопрос Украины обсуждается на каждой встрече между представителями НАТО и России.