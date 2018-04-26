Столтенберг: йде підготовка до нової зустрічі Ради Росія-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Через небезпечну поведінку Росії важливо мати з нею діалог. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на прес-конференції перед початком зустрічей міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, передає УНН.
“Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться завтра, щоб підготуватися до майбутнього саміту у липні. Почнемо із зустрічі, на якій обговоримо Росію”, — сказав він.
За словами Генерального секретаря НАТО, “вже декілька років Москва демонструє схему небезпечної поведінки”.
“Це включає: незаконну та нелегітимну анексію Криму, дестабілізацію ситуації на Сході України, втручання в демократичні процеси, кібератаки і дезінформацію. Росія також підтримує жорстокий режим в Сирії, який неодноразово використовував хімічну зброю. Також дуже ймовірно, що Росія стоїть за атакою з використанням нервово-паралітичної речовини у Солсбері”, — сказав він.
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Столтенберг зазначив, що НАТО відреагувало на це рішучістю і єдністю, посиливши захист своїх кордонів та збільшивши внески в оборону.
“Але ми продовжуємо бачити спроби залякувати та втручатися в країни Альянсу. Тому ми повинні продовжувати адаптуватися до гібридних проблем”, — сказав Генсек.
Так, за словами Столтенберга, міністри закордонних справ на завтрашньому засіданні мають розглянути, що ще можна зробити в цій ситуації.
“Коли напруженість висока, стає ще важливішим спілкуватись з Росією. Тому НАТО залишається відкритим для змістовного діалогу. Ми продовжуємо працювати над черговою зустріччю Ради НАТО-Росія. І наш Верховний головнокомандувач Європи генерал Скапарротті зустрівся з російським начальником Генерального штабу генерала Герасимова минулого тижня”, — додав він.
Як повідомляв УНН, питання України обговорюється на кожній зустрічі між представниками НАТО і Росії.