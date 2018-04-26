Столтенберг: йде підготовка до нової зустрічі Ради Росія-НАТО

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Через небезпечну поведінку Росії важливо мати з нею діалог. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на прес-конференції перед початком зустрічей міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, передає УНН.