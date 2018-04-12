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Столтенберг прокомментировал выводы ОЗХО по "делу Скрипаля"

Столтенберг прокомментировал выводы ОЗХО по "делу Скрипаля"

Киев  •  УНН

 • 10058 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Лондона относительно природы нервно-паралитического вещества, которое было использовано при нападении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. Это стало первым случаем, когда такое вещество было использовано на территории НАТО, и Альянс относится к этому очень серьезно. Об этом заявил во время пресс-конфренции Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

"ОЗХО сегодня опубликовала отчет. И этот отчет подтверждает британские выводы относительно нервно-паралитического вещества, которое было применено во время нападения в Солсбери. И это первый случай, когда нервно-паралитическое вещество было использовано на территории НАТО. Конечно, мы реагируем на это очень серьезно", - сказал он.

Также Столтенберг отметил, что нужно понимать, что "это нападение произошло на фоне картины безрассудного поведения России в течение нескольких лет с незаконной аннексией Крыма, с продолжением дестабилизации востока Украины, различными кибератаками, а также того факта, что Россия различными способами пытается вмешаться в наши демократические внутренние процессы".

Генсек НАТО также напомнил, что Альянс выслал несколько российских дипломатов, реагируя на нападение в Солсбери.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов. Москва отреагировала, также выслав дипломатов.

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