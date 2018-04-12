Столтенберг прокоментував висновки ОЗХЗ у "справі Скрипаля"

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Лондона щодо природи нервово-паралітичної речовини, що була використана під час нападу на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочку у британському Солсбері. Це стало першим випадком, коли така речовина була використана на території НАТО, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Про це заявив під час прес-конфренції Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає УНН.