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Столтенберг прокоментував висновки ОЗХЗ у "справі Скрипаля"

Київ • УНН

 • 10058 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Лондона щодо природи нервово-паралітичної речовини, що була використана під час нападу на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочку у британському Солсбері. Це стало першим випадком, коли така речовина була використана на території НАТО, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Про це заявив під час прес-конфренції Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає УНН.

"ОЗХЗ сьогодні опубліковала звіт. І цей звіт підтверджує британські висновки щодо нервово-паралітичної речовини, що була застосована під час нападу у Солсбері. І це перший випадок, коли нервово-паралітична речовина була використана на території НАТО. Звичайно, ми реагуємо на це дуже серйозно", - сказав він.

Також Столтенберг зазначив, що потрібно розуміти, що "цей напад стався на тлі картини безрозсудної поведінки Росії протягом декількох років з незаконною анексією Криму, з продовженням дестабілізації сходу України, різними кібератаками, а також того факту, що Росія різними способами намагається втрутитися в наші демократичні внутрішні процеси".

Генсек НАТО також нагадав, що Альянс вислав декілька російських дипломатів, реагуючи на напад у Солсбері.

Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще понад два десятки країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів. Москва відреагувала, також виславши дипломатів.

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